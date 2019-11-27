وزير الاقتصاد التركي السابق علي باباجان يعتزم إنشاء حزب منافس لاردوغان

أعلن وزير الاقتصاد التركي السابق علي باباجان، الّذي ترك في تموز الماضي "حزب العدالة والتنمية" الّذي يتزعّمه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، "أنّه سيؤسّس حزبًا سياسيًّا جديدًا أواخر عام 2019".
ولفت إلى أنّ "الحزب الجديد الّذي لم يُطلق عليه اسمًا بعد، يهدف إلى جمع قطاعات كبيرة من السكان"، موضحًا أنّ "الحزب سيكون حركةً سياسيّة رئيسيّة". وعمّا إذا كان وزراء سابقون من الحزب أمثال وزير العدل السابق سعد الله ارجين سيكونون جزءًا من التشكيل الجديد، بيّن باباجان "أنّه يعمل عن كثب معهم"، مشيرًا إلى أنّ "الحزب لن تُهيمن عليه شخصيّات سابقة في "حزب العدالة والتنمية".
وباباجان الّذي كان قد ساهم في تأسيس "حزب العدالة والتنمية"، استقال منه في 8 تموز متحدثًا عن "تباينات عميقة" مع قيادة الحزب وعن الحاجة إلى "رؤية جديدة لتركيا".
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