انتهاك المجال الجوي لواشنطن ومقاتلات تحلق فوق البيت الأبيض

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty البيت الأبيض

وقالت مصادر في الشرطة الأميركية إنه "تم تسجيل تحليق طائرة غير مرخص لها، في أجواء المنطقة التي تضم البيت الأبيض ومبنى الكابيتول (مقر غرفتي الكونغرس)".

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وقالت شبكة "سي إن إن" الأميركية، إن السلطات عدلت عن قرار إغلاق البيت الأبيض، بعد وقت قصير من اتخاذه.

وكشف مسؤولون أميركيون أنه "لا يعتقد أن الطائرة التي انتهكت المجال الجوي معادية".