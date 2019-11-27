الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل انتهاك المجال الجوي للبيت الأبيض والكونجرس

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

قالت الشرطة الأمريكية، على صفحتها بموقع «تويتر»، إنه تم تسجيل تحليق طائرة غير مرخص لها، في أجواء المنطقة التي تضم البيت الأبيض ومبنى الكابيتول «مقر غرفتي الكونجرس».

وقالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن السلطات عدلت عن قرار إغلاق البيت الأبيض، بعد وقت قصير من اتخاذه، وذلك بعد كشف مسؤولون أمريكيون أنه لا يعتقد أن الطائرة التي انتهكت المجال الجوي معادية.

وكانت سلطات الأمن قررت إخلاء مبنى الكونجرس والمباني التابعة له لفترة وجيزة، وسط مخاوف بشأن طائرة صغيرة في المنطقة.

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وأفاد مسؤولون في البيت الأبيض وفق «قناة فوكس نيوز» الأمريكية القريبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الطائرة انتهكت قواعد المجال الجوي في المنطقة المحظورة، الثلاثاء، وكإجراء احترازي، تم طلب الإخلاء الذي استمر لنحو نصف ساعة.

وقال جهاز الخدمة السرية الأميركي، إنه تم إخبار الموظفين في البيت الأبيض بالبقاء في أماكنهم، فيما أرسلت شرطة العاصمة إشعارا بخطر محتمل لكن سمح للجميع بالعودة إلى أماكنهم بعد نحو 30 دقيقة من اختراق المجال الجوي.

وكانت طائرة انتهكت المجال الجوي فوق واشنطن، منذ قليل، مما أدى إلى إغلاق البيت الأبيض لوقت قصير، واتخاذ قرارات بإطلاق مقاتلات في أجواء المنطقة.