هشام العلوي يقرأ الربيع العربي

تحوّل الاستجواب المطول الذي منحه الأمير مولاي هشام لموقع Epicenter الأكاديمي، المنتسب إلى تقاليد جامعة «هارفارد» العريقة، إلى مرجع في قراءة الربيع العربي.

وقد نشر خبير ودبلوماسي أمريكي متخصص في شؤون المنطقة العربية، يدعى نبيل خوري، عبر حسابه في «تويتر»، معلقا عليه بالقول إن السياسة المتبعة في المغرب أدت إلى إنشاء بنيات تحتية مهمة، لكنها فشلت في تحقيق نمو مستدام وتوزيع عادل للثروة، فيما حمل الحوار المطول تحذيرا من الأمير المغربي من عودة المغرب إلى ارتكاب الانتهاكات الجسيمة التي قام بها في الماضي، بفعل التحول الجاري في التعامل مع المعارضين والصحافيين باللجوء إلى القمع والسجون.