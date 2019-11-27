حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ويكون الطقس غائما جزئيا وباردا نسبيا خصوصا في الجبال.
وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد خصوصا في السواحل وشمال البلاد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية تنشط أحيانا.
في يوم الخميس، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا وباردا نسبيا خصوصا في الجبال.
وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد خصوصا في السواحل وشمال البلاد. وتكون الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.
ويطرأ ارتفاع بسيط على درجات الحرارة في يوم الجمعة، ويكون الطقس مستقرا وباردا نسبيا خصوصا في الجبال، وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا نسبيا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
في يوم السبت، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ويكون الطقس مستقرا ومعتدلا نهارا ومائلا للبرودة قليلا في قمم الجبال مع تواجد لبعض السحب المرتفعة في السماء.
وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً نسبياً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة.
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