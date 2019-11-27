شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب.. مواجهات عنيفة بين قوة أمنية ومسلحين قرب محطة صافر والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 قالت مصادر محلية إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قبائل عبيدة آل قزعه من جهة وبين قوات عسكرية من جهة أخرى على خلفية قطاع قبلي بالقرب من محطة صافر الغازية.

وتابعت المصادر، أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، مؤكدة استخدام الجانبين مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. Advertisements ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات العنيفة لازالت مستمرة فيما تقوم القوات العسكرية بقصف المناطق التي يتواجد فيها المسلحون بالمدفعية الثقيلة. وتشهد مأرب من حين لآخر مواجهات بين قوات الأمن وقطاعات قبلية.

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