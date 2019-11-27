العراق .. القبائل تناشد السيستاني وقف نزيف الدم لتجنب حرب أهلية

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

ناشدت قبائل عراقية وسط وجنوبي العراق ذات الأكثرية الشيعية، الثلاثاء، المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني بالتدخل لوقف نزيف الدم لتجنب الحرب الأهلية في البلاد.



وبحسب وكالة أنباء الأناضول، ذكر بيان صدر باسم شيوخ ووجهاء وسط وجنوبي العراق، "نناشدكم (السيستاني) أن يكون لكم موقف مما يجري من حالة انهيار الدولة وانعدام القانون وإطلاق يد العصابات والمافيات وأصحاب الأتاوات تحت غطاء التظاهرات" .

وأضاف البيان، "نعلم جيدًا أن السياسيين ملأوا قلبك قيحاً وأحزابهم عاثت بالأرض فسادًا ودمارًا وفقرًا، وأنت تريد تأديبهم وتريد للناس أن تطالب بحقوقهم، لكن الأمر لا يتحمل مزيدًا من التأخير ففي كل لحظة تسفك دم بريء وتروع عوائل وتحرق الدور والدوائر وتقطع الطرق العامة" .

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وتابع بيان العشائر في خطابه للسيستاني، ”نحن أبناء العشائر أسلحتنا جاهزة وأرواحنا مستعدة للشهادة، فإذا يتطلب الأمر نحن نواجه الأحزاب والفاسدين ونبعد كل من يستغل التظاهرات ليحصل على المال والمناصب“.

وأشار إلى أن ”الموظفين يهانون والمعلمين والمدرسين والأساتذة والأطباء وغيرهم يشتمون يوميًا ويهددون ومنهم من تعرض للضرب والأذى“.

وأردف البيان ”مشاريع الخدمات جميعها تعطلت في الجنوب، ونحن في ضياع ولا حل في الافق، والأجهزة الأمنية انهارت وانهانت وهي تريد من يحميها لا هي من تحمي الناس وتفرض القانون“.

وختم البيان بالقول، ”نناشدك عاجلاً أن توقف نزيف الدم وتوقف الفوضى، والله الحرب الأهلية قادمة ولا أحد ينجو منها“.