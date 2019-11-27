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شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. مقتل وإصابة 17 شخصا في 3 تفجيرات ببغداد والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
قال مصدر أمني، إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون في 3 تفجيرات هزت مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، مساء الثلاثاء.
وذكر المصدر، أن "دراجة نارية انفجرت على مقربة من حسينية (جامع للشيعة) في منطقة البياع (جنوب غرب)، وانفجرت دراجة نارية مففخة ثانية على مقربة من سوق في منطقة البلديات (شرق)، بينما انفجرت عبوة ناسفة قرب سوق في منطقة الشعب (شمال شرق)".
وتابع أن التفجيرات أسفرت عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 11 آخرين بجروح.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات التي تأتي في خضم احتجاجات شعبية غير مسبوقة مناهضة للحكومة في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.
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