العراق.. مقتل وإصابة 17 شخصا في 3 تفجيرات ببغداد

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

قال مصدر أمني، إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون في 3 تفجيرات هزت مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، مساء الثلاثاء.



وذكر المصدر، أن "دراجة نارية انفجرت على مقربة من حسينية (جامع للشيعة) في منطقة البياع (جنوب غرب)، وانفجرت دراجة نارية مففخة ثانية على مقربة من سوق في منطقة البلديات (شرق)، بينما انفجرت عبوة ناسفة قرب سوق في منطقة الشعب (شمال شرق)".

Advertisements

وتابع أن التفجيرات أسفرت عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 11 آخرين بجروح.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات التي تأتي في خضم احتجاجات شعبية غير مسبوقة مناهضة للحكومة في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.