شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى ذمار العام يستقبل عشرات الجثث لحوثيين قتلوا في الحديدة والضالع والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 أكدت مصادر طبية أن عشرات الجثث لقتلى حوثيين لقوا حتفهم في الساحل الغربي والضالع وصلت، خلال الساعات الماضية، إلى مستشفى ذمار العام.

وقالت المصادر إن المستشفى استقبل خلال الساعات الماضية عشرات الجثث لمسلحين حوثيين قتلوا في جبهتي الساحل الغربي والضالع. Advertisements وبينت المصادر أن إدارة المستشفى أخلت بعض الغرف من المرضى لاستقبال جرحى من المليشيا أصيبوا في ذات الجبهتين. وأكدت المصادر أن من بين القتلى قياديا حوثيا يدعى "أبو صخر" وأربعة من مرافقيه. ويستقبل المستشفى، من حين لآخر، جثث لقتلى المليشيا في أكثر من جبهة.

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