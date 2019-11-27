مستشفيات الحديدة وصنعاء تستقبل عشرات الجثث لميليشيات الحوثي

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

أفادت المصادر بأن نحو 19 حوثياً قتلوا، وجرح أكثر من 50 آخرين، جراء محاولات تسلل فاشلة في الساحل الغربي منذ مطلع الأسبوع.



وأفادت المصادر بوصول 11 جثة إلى صنعاء، و38 جريحاً، يومي السبت والأحد، من جبهة الساحل الغربي، تم توزيعهم على مستشفيات الثورة والجمهوري والعسكري. فيما استقبلت مستشفيات في الحديدة 8 جثث و12 جريحاً من ذات الجبهة، معظمهم في حالة حرجة.

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وأكدت المصادر أن مستشفى ذمار العام استقبل خلال الساعات الماضية 12 جثة لقتلى الميليشيات الحوثية، و21 جريحاً من معارك الساحل الغربي والضالع؛ حيث لقي 5 من عناصر الجماعة حتفهم في الساحل الغربي، وذكرت المصادر أن من بين القتلى قيادياً حوثياً يدعى «أبو صخر»، مع 4 من مرافقيه، قتلوا في جبهات الضالع.

وفيما تسيطر على عناصر الجماعة وقياداتها حالة من الإحباط جراء خسائرها المتتابعة في جبهتي الضالع والساحل الغربي، أقدم قادتها في ذمار وإب على عقد لقاءات قبلية للحضّ على تكثيف حملات التجنيد والتبرع بالأموال والقوافل الغذائية لمصلحة عناصر الجماعة.

وفي مسعى من الميليشيات الحوثية لرفع الروح المعنوية لأتباعها ومقاتليها، زعمت الجماعة أن هجماتها التي استهدفت مدينة المخا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة أسفرت عن «مقتل وإصابة 350 عنصراً من القوات المشتركة وقوات تحالف دعم الشرعية، وتدمير 5 مخازن أسلحة وعدد من الآليات».