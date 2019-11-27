اليمن.. معصرة المشرعي في الخوخة تتحول إلى مشفى لعلاج اليمنيين

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

على المدخل الشمالي لمدينة الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة تقع معصرة الحاج عبدالله مشرعي (70 عاماً)،حيث يمارس عمله في استخراج زيت السمسم بالطريقة التقليدية منذ طفولته.



وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، قد ورث هذه المهنة عن والده قبل ستين عاماً ليكون صاحب أقدم معصرة في المدينة، وقد واجه ميليشيا الحوثي قبل تحرير المنطقة واليوم حوّل المعصرة لعلاج اليمنيين. يجلب عبدالله حبوب السمسم من مزرعته الخاصة ويقوم بتنقيته جيداً .

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ومن ثم وضعه في القمع الخشبي الكبير الذي يتوسطه قطب موصول بحامل أثقال يجره جمل بطريقة دائرية، ليتم طحن الحبوب بواسطتها واستخراج أجود أنواع زيوت السمسم أو «السليط» حسب التسمية المحلية.

ويفضل سكان المناطق الساحلية لليمن استخدام الزيوت الطبيعية المحلية المستخرجة بالطرق التقليدية لعلاج اليمنيين من عدة أمراض، إضافة إلى طهي الطعام أو استعمالها كمستحضرات الزينة بدلاً عن المستوردة.