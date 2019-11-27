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شكرا لقرائتكم خبر عن النعيمي: ما بين السعودية والإمارات تطابق وليس تحالفًا والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
وصف الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بـ"التكامل والتطابق" وليس التحالف فقط.
وأضاف النعيمي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية الإخبارية السعودية، الثلاثاء، أن التوافق الاستراتيجي بين البلدين أدى لتعامل مختلف مع أزمات المنطقة، واستطاع أن ينقذها من الفوضى الخلاقة.
وأوضح عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن هناك العديد من اللجان التي تعمل في مختلف المجالات على التنسيق والتكامل بين السعودية والإمارات.
وأشار علي النعيمي، خلال المداخلة تعليقًا على العلاقات الثنائية بين السعودية والإمارات، إلى أهمية الحفاظ على إطار مجلس التعاون الخليجي، رغم أي خلافات.
وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية بعلاقات تاريخية ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، عززتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك.
ومن المقرر أن يبدأ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تتناول العلاقات وأبرز المستجدات الإقليمية.
وتعد الزيارة الثانية خلال نحو عام؛ حيث زار الأمير محمد بن سلمان الإمارات في 22 نوفمبر/تشرين الأول من العام الماضي.
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