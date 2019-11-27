شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الفيضانات تحصد أرواح 39 شخصا على الأقل في عاصمة الكونجو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:56 صباحًا, 27 نوفمبر 2019 م المناطق _ وكالات قالت السلطات في جمهورية الكونجو الديمقراطية إن الفيضانات تسببت في مقتل 39 شخصا على الأقل في العاصمة كينشاسا اليوم بعد هطول أمطار غزيرة خلال الليل.

وأضافت أن الأمطار تسببت في حدوث انهيارات أرضية قرب جامعة كينشاسا.

وأوضح نائب حاكم إقليم كينشاسا نيرون مبونجو أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن جثث.

وتعد الفيضانات ظاهرة معتادة في كينشاسا التي يقطنها 12 مليون نسمة ولكن نادرا ما أدت الفيضانات إلى مقتل مثل هذا العدد الكبير.

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