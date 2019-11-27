واشنطن تنصح رعاياها بعدم السفر إلى بوركينا فاسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نصحت الولايات المتحدة رعاياها بعدم السفر إلى بوركينا فاسو التي تشهد منذ عام 2015 اعتداءات إرهابية متكررة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الثلاثاء، أن بوركينا فاسو تعتبر حاليا عند أعلى مستوى من التهديد بالنسبة إلى المسافرين؛ "بسبب الإرهاب والجريمة وعمليات الخطف".

وشن إرهابيون هذا العام أعمال عنف في بوركينا فاسو أودت بحياة مئات الأشخاص، وشردت أكثر من 150 ألف شخص، مع امتداد تأثير الجماعات المتشددة عبر منطقة الساحل.

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ومنذ عام 2018 تم تمديد حالة الطوارئ عدة مرات في عدد من مدن البلاد، التي تعاني هجمات الجماعات المسلحة منذ 2015.

وتشمل حالة الطوارئ 14 منطقة في 7 ولايات من أصل 13 ولاية، معظمها في الشرق والوسط الشرقي والشمال، وهي المناطق الأكثر تعرضا لهجمات الجماعات المسلحة.

وتسببت الهجمات المسلحة ببوركينا فاسو منذ عام 2015 في مقتل 500 شخص، وترأس الدولة الأفريقية حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس.