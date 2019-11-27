الإمارات تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني ورفضها للإنتهاكات الإسرائيلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

جدّد رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تآزر الإمارات العربية المتحدة مع تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير، وكذلك مساندتها المساعي الإقليمية والدولية المبذولة من أجل التخفيف من معاناته.



جاء ذلك خلال رسالة التضامن التي وجّهها سموه إلى السفير شيخ نيانغ، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك بمناسبة " اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني " الذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام، وهي الرسالة التي تم الإعلان عنها ضمن قائمة رسائل رؤساء الدول والحكومات التي تم توجيهها إلى الاجتماع الخاص الذي عقدته اللجنة اليوم في مقر المنظمة الدولية بنيويورك ضمن الاحتفالات التي نظمتها الأمم المتحدة بهذه المناسبة.

ولفت رئيس الإمارات، إلى المرحلة الحساسة غير مسبوقة التي تشهدها القضية الفلسطينية جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها ومحاولاتها تكريس حالة احتلالها للأراضي الفلسطينية، مشددا في هذا الصدد على المسؤولية التي تتحملها الأمم المتحدة لإنها معاناة الفلسطينيين ودفع إسرائيل لوقف إجراءاتها أحادية الجانب تلك وإنهاء احتلالها.

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وأكد أن ترسيخ مظاهر السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، لن يتحقق من دون تحقيق حل الدولتين وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقال "إن احتفالنا هذا العام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، إنما يأتي في ظل مرحلة حساسة وغير مسبوقة تشهدها القضية الفلسطينية بسبب مواصلة إسرائيل في عدوانها ضد الشعب الفلسطيني ومحاولتها تكريس حالة احتلالها للأراضي الفلسطينية عبر خلق وقائع جديدة على الأرض والتهديد بفرض السيادة الإسرائيلية على مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية" .

وأكد إن دولة الإمارات، وفي إطار مسؤوليتها المشتركة مع الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية وتعزيز أمن واستقرار المنطقة، تجدد رفضها للانتهاكات الإسرائيلية التصعيدية كافة التي تسببت في تقويض الجهود الدولية الرامية إلى الدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط، وتدعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ودفع إسرائيل إلى وقف إجراءاتها غير القانونية أحادية الجانب وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وفي حين، جدد نجدد في هذا اليوم تضامن وتأزر الإمارات حكومة وشعبا، مع تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير ومساندتها لكل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية المبذولة من أجل التخفيف من معاناته، فإنه أكد على أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب المركزية والهم الذي يشغل وجدانهم ، وبالتالي لا يمكن ترسيخ مظاهر السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، من دون تحقيق حل الدولتين وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بهدف إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة المعترف بها دولياً على حدود عام 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".

وفي ختام رسالته أكد على مواصلة دولة الإمارات في مساندة أشقائنا الفلسطينيين حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل لقضيتهم العادلة، ونأمل أن تواصل الأمم المتحدة مساعيها وجهودها في حشد الدعم المالي والإنمائي للتخفيف من الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة في فلسطين بما في ذلك عبر دعم وكالة "الأونروا" من أجل تمكين الفلسطينيين من بناء مؤسساتهم الوطنية وتنفيذ أجندة 2030، سعياً إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة ككل.