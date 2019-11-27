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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طقس المملكة.. الأرصاد ينبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية اليوم، تنبيها متقدما عن هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، تشمل محافظات: أضم، والخرمة، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وتربة، وخليص، وميسان، مشيرةً إلى أن هذه الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ 12 من ظهر اليوم الأربعاء، وتستمر حتى الساعة 7 مساء، كما أصدرت تنبيها بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظتي القنفذة والليث، مبينة أن بداية الإنذار بهذه الحالة من الساعة الـ 12 ظهرا ويستمر حتى الساعة الرابعة من مساء هذا اليوم.
وحذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من جهتها المواطنين والمقيمين من هطول الأمطار الرعدية، وما تشهده عدد من محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيراتمناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.
كما دعت المديرية الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنبا لأي مكروه لا سمح الله، مؤكدة أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.
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