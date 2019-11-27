شكرا لقرائتكم باحث إيراني: يجب قطع أصابع اليد والقدم للمحتجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نقل موقع "إيران إنترناشونال-عربي" على "تويتر"، عن أبوالفضل بهرام بور، المتخصص بالعلوم القرآنية، قوله على التلفزيون الإيراني: "يجب قطع أصابع اليد اليمنى والقدم اليسرى للمحتجين".

وكانت صحيفة "كيهان" الإيرانية، التي يشرف عليها المرشد الإيراني، علي خامنئي، طالبت الأسبوع الماضي بإعدام المتظاهرين.

الصحافي والمصور والمخرج الإيراني، أحمد باتيبي، انتقد التصريحات على حسابه في "تويتر"، مضيفاً أن بهرام بور طالب أيضاً "بتعذيب المحتجين وشنقهم وصلبهم وتقطيع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى، في نفس الأماكن التي قاموا فيها بالاحتجاج".

وأعلنت منظمة مجاهدي خلق المعارضة على "تويتر"، الثلاثاء، أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران تجاوز 450 قتيلاً.

Advertisements

وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، أعلن، الثلاثاء، أن السلطات اعتقلت حتى الآن 7 آلاف من المحتجين.

وانطلقت احتجاجات عارمة في معظم المحافظات الإيرانية، الجمعة (15 نوفمبر)، احتجاجاً على قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار البنزين. وأدت الاشتباكات بين الأمن والشرطة إلى مقتل العشرات.

وامتدت إلى مئة مدينة وبلدة وتحولت سريعاً إلى مطالب سياسية، شملت دعوة كبار المسؤولين للتنحي.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

واعتبر مستشار قائد الحرس الثوري، علي بلالي، أنه لولا قطع الإنترنت لعمت الاضطرابات جميع البلاد، في اعتراف ضمني بحجم الاحتجاج الذي عم الأسبوع الماضي معظم المحافظات الإيرانية، احتجاجاً على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين.