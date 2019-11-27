شكرا لقرائتكم بومبيو عن اغتيال معارض إيراني بتركيا: قسوة لا حدود لها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، إن قسوة النظام الإيراني لا حدود لها بعد التقارير التي تحدثت عن اغتيال معارض إيراني في تركيا.

وقال مايك بومبيو، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "إن قسوة النظام الإيراني لا حدود لها. في الأسبوع الماضي اغتيل منشق إيراني، مسعود مولوي، في إسطنبول بعد لجوئه إلى تركيا. ويعتبر اغتياله مثالاً آخر في سلسلة طويلة من مؤامرات الاغتيال المدعومة من إيران خارج إيران".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قُتل مولوي، الذي كان يدير موقعاً معارضاً للتواصل الاجتماعي، بالرصاص في تركيا وتحديداً بإسطنبول، وفق ما أوردت وسائل إعلام تركية ودولية .

وقُتل الشاب الثلاثيني أثناء سيره مع أحد الأصدقاء في حي شيشلي في إسطنبول. وأظهرت تسجيلات مصورة - نشرتها وسائل إعلام - ما يبدو أنه لحظة الاغتيال.