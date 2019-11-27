الأسد عن مقتل البغدادي: هل هذه "المسرحية الجميلة" للأميركيين حصلت حقا؟

أكد الرئيس السوري ​بشار الأسد​ في حوار مع مجلة "باري ماتش" الفرنسية ينشر غداً ان ""كل إرهابي في مناطق سيطرة ​الدولة السورية​ سيخضع للقانون السوري، والقانون السوري واضح تجاه موضوع ​الإرهاب​".

وشدد على ان "الحرب قاسية وليست سهلة، ونحن لسنا دولة عظمى. كنا نواجه أقوى وأغنى دول ​العالم​، ولاشك أن دعم الأصدقاء خفف الخسائر وساعدنا باستعادة الأراضي".

وحول مقتل ​أبو بكر البغدادي​، قال: "دائما ما أضحك عندما يُطرح هذا السؤال، لأن السؤال الأهم الذي يجب أن نسأله هو هل هذه "المسرحية الجميلة" للأميركيين حصلت حقاً؟".