أكد الرئيس السوري بشار الأسد في حوار مع مجلة "باري ماتش" الفرنسية ينشر غداً ان ""كل إرهابي في مناطق سيطرة الدولة السورية سيخضع للقانون السوري، والقانون السوري واضح تجاه موضوع الإرهاب".
وشدد على ان "الحرب قاسية وليست سهلة، ونحن لسنا دولة عظمى. كنا نواجه أقوى وأغنى دول العالم، ولاشك أن دعم الأصدقاء خفف الخسائر وساعدنا باستعادة الأراضي".
وحول مقتل أبو بكر البغدادي، قال: "دائما ما أضحك عندما يُطرح هذا السؤال، لأن السؤال الأهم الذي يجب أن نسأله هو هل هذه "المسرحية الجميلة" للأميركيين حصلت حقاً؟".
كانت هذه تفاصيل خبر الأسد عن مقتل البغدادي: هل هذه "المسرحية الجميلة" للأميركيين حصلت حقا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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