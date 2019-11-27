آلاف الإسرائيليين تظاهروا في تل أبيب دعما لنتانياهو

تظاهر آلاف من مناصري رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، في ​تل أبيب​، في أكبر تحرّك من نوعه منذ توجيه الاتّهام له في قضايا فساد واستغلال السلطة. ورفع المتظاهرون لافتات على غرار "نتانياهو الشعب معك" و"لا للدكتاتورية القضائية".

وكانت قد وَجّهت النيابة العامة الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، اتّهامات لنتانياهو ب​الفساد​ والاحتيال وخيانة الأمانة.

مع الإشارة إلى أنّ لا حكومة فاعلة في إسرائيل منذ انتخابات أولى أُجريت في نيسان الماضي، وثانية في أيلول، لم تُفرزا أغلبيّة واضحة. ولا يزال نتانياهو في منصبه بانتظار إيجاد حلّ ينهي حال المراوحة.