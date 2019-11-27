تظاهر آلاف من مناصري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تل أبيب، في أكبر تحرّك من نوعه منذ توجيه الاتّهام له في قضايا فساد واستغلال السلطة. ورفع المتظاهرون لافتات على غرار "نتانياهو الشعب معك" و"لا للدكتاتورية القضائية".
وكانت قد وَجّهت النيابة العامة الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، اتّهامات لنتانياهو بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة.
مع الإشارة إلى أنّ لا حكومة فاعلة في إسرائيل منذ انتخابات أولى أُجريت في نيسان الماضي، وثانية في أيلول، لم تُفرزا أغلبيّة واضحة. ولا يزال نتانياهو في منصبه بانتظار إيجاد حلّ ينهي حال المراوحة.
كانت هذه تفاصيل خبر آلاف الإسرائيليين تظاهروا في تل أبيب دعما لنتانياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.