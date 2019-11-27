أعلن رئيس الوزراء الدنماركي ميتي فريدريكسن، أمام مجلس النواب، "أنّنا أبلَغنا "حلف شمال الأطلسي" باستعدادنا لتولّي قيادة بعثته لتدريب القوات العراقية، لأنّها مهمّة بالغة الأهميّة يجب متابعتها في العراق، واستعدادنا لإرسال مئتي عنصر إلى العراق بنهاية العام المقبل".
وتهدف البعثة غير القتالية الّتي تقودها كندا، إلى تعزيز قدرات الجيش العراقي وقوات الأمن، لا سيما في مجالات الرعاية الطبية وصيانة الآليّات المدرّعة ومكافحة العبوات الناسفة اليدوية الصنع والتخطيط المدني- العسكري. وتنتهي مدّة تولّي كندا قيادة هذه البعثة أواخر عام 2020.
وستتضمّن المساهمة الدنماركية المقترحة الّتي تتطلب مصادقة البرلمان، إرسال 13 عنصرًا للإشراف على الجنود ونحو 70 جنديًّا لتدريب طواقم المروحيّات.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الدنماركية أعلنت استعدادها لقيادة بعثة حلف شمال الأطلسي بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.