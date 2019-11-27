الحكومة الدنماركية أعلنت استعدادها لقيادة بعثة حلف شمال الأطلسي بالعراق

أعلن رئيس الوزراء ​الدنمارك​ي ميتي فريدريكسن، أمام مجلس النواب، "أنّنا أبلَغنا "​حلف شمال الأطلسي​" باستعدادنا لتولّي قيادة بعثته لتدريب القوات ​العراق​ية، لأنّها مهمّة بالغة الأهميّة يجب متابعتها في العراق، واستعدادنا لإرسال مئتي عنصر إلى العراق بنهاية العام المقبل".

وتهدف البعثة غير القتالية الّتي تقودها كندا، إلى تعزيز قدرات ​الجيش العراقي​ وقوات الأمن، لا سيما في مجالات الرعاية الطبية وصيانة الآليّات المدرّعة ومكافحة العبوات الناسفة اليدوية الصنع والتخطيط المدني- العسكري. وتنتهي مدّة تولّي كندا قيادة هذه البعثة أواخر عام 2020.

وستتضمّن المساهمة الدنماركية المقترحة الّتي تتطلب مصادقة البرلمان، إرسال 13 عنصرًا للإشراف على الجنود ونحو 70 جنديًّا لتدريب طواقم المروحيّات.