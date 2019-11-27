إلغاء 460 رحلة طيران في مطار دنفر الدولي بسبب عاصفة ثلجية

تسببت ​عاصفة ثلجية​ خلال عطلة ما قبل ​عيد الشكر​ في إلغاء أكثر من 460 رحلة طيران في مطار دنفر الدولي بولاية كلورادو الأميركية وأظهرت صور نشرتها وكالة ​رويترز​ للأنباء تساقط كثيف للثلوج على مدارج ​المطار​.

كما غطت ​الثلوج​ العديد من الطائرات داخل المطار مما أدى إلى تعطيل حركة الطيران بالكامل داخل المطار