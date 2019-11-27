إلغاء 460 رحلة طيران في مطار دنفر الدولي بسبب عاصفة ثلجية

تسببت عاصفة ثلجية خلال عطلة ما قبل عيد الشكر في إلغاء أكثر من 460 رحلة طيران في مطار دنفر الدولي بولاية كلورادو الأميركية وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء تساقط كثيف للثلوج على مدارج المطار.
كما غطت الثلوج العديد من الطائرات داخل المطار مما أدى إلى تعطيل حركة الطيران بالكامل داخل المطار
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