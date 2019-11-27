ريفي: المحاولات مستمرة لضرب الثورة بسلاح الفتنة الطائفية ويتولاها حزب الله

أكّد الوزير السابق ​أشرف ريفي​، أنّ "المحاولات مستمرّة لضرب ​الثورة​ بسلاح الفتنة الطائفية، يتولّاها "​حزب الله​" الّذي يوزّع الأدوار على حلفائه لتنفيذ الفتن". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "لا خَوف على الثورة، لأنّ وعي اللبنانيين كبير. أمّا ​طرابلس​ عروس الثورة فهي وأهلها بحماية ​الجيش اللبناني​، هذا رهانها والتزامها، وستبقى".

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