افادت غرفة "التحكم المروري" بأن "حركة المرور كثيفة من تقاطع برج المر باتجاه الحمرا وحركة المرور كثيفة من جسر خلدة باتجاه انفاق المطار دون عوائق للسير وحركة المرور كثيفة على طريق الشويفات الحدث مفرق الجامعة اللبنانية".
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