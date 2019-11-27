ذكرت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي أنّ "جميع الطرقات من صور وصيدا إلى ​بيروت​، ومن ​البقاع​ وزحلة إلى بيروت سالكة"، لافتةً إلى أنّ "جميع الطرقات من حلبا- ​طرابلس​ سالكة باستثناء ​ساحة النور​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري: جميع الطرقات من صور وصيدا والبقاع وزحلة إلى بيروت سالكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.