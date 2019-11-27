أكّدت أوساط مقرّبة من "حزب الله" لصحيفة "الجمهورية"، أنّه "يرفض المسّ بالاستقرار الّذي بالنسبة له هو خط أحمر، إنّما لا يمكنه في المقابل كَتم عواطف أهالي ومناصري الشهداء الّذين سقطوا على الطرقات نتيجة تسكيرها دون وجه حقّ ودون رقابة من القوى الأمنية المعنيّة والمولَجة حماية مرور المواطنين اللبنانيين على الأراضي اللبنانية كافّة".
وشدّدت على أنّ "للشارع قوّته أيضًا الّتي لا يمكن لَجمها حتّى من قِبل زعمائها في بعض المحطات".
كانت هذه تفاصيل خبر أوساط مقربة من حزب الله للجمهورية: يرفض المس بالاستقرار ولا يمكنه كتم عواطف أهالي شهداء قطع الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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