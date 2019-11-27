رأت أوساط "التيار الوطني الحر"، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، أنّ "العرض المدني الّذي أُقيم بمناسبة عيد الاستقلال، هو عرض بورجوازي يتنافى في الشكل مع شعار الثورة الجائعة"، ملمّحةً إلى "معرفتها لعدد من أسماء الشخصيات الداعمة ماديًّا للثوار، لكنّها تحتفظ بهذه الأسماء لحينه".
ولفتت إلى أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري تصلّب في موقفه بعد جرعة الدعم الّتي تلقّاها في عرض الاستقلال، بعدما كان قابلًا للتفاوض على حكومة "تكنو-سياسيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر أوساط التيار للجمهورية: الحريري تصلب بموقفه بعد جرعة الدعم التي تلقاها بعرض الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.