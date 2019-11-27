أوساط التيار للجمهورية: الحريري تصلب بموقفه بعد جرعة الدعم التي تلقاها بعرض الاستقلال

رأت أوساط "​التيار الوطني الحر​"، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، أنّ "العرض المدني الّذي أُقيم بمناسبة ​عيد الاستقلال​، هو عرض بورجوازي يتنافى في الشكل مع شعار ​الثورة​ الجائعة"، ملمّحةً إلى "معرفتها لعدد من أسماء الشخصيات الداعمة ماديًّا للثوار، لكنّها تحتفظ بهذه الأسماء لحينه".

ولفتت إلى أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ تصلّب في موقفه بعد جرعة الدعم الّتي تلقّاها في عرض الاستقلال، بعدما كان قابلًا للتفاوض على حكومة "تكنو-سياسيّة".