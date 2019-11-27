عبدالله: أتمنى إعادة النظر بقرار توزيع مساهمات الدولة للمستشفيات الحكومية

تمنّى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، "إعادة النظر بقرار توزيع مساهمات الدولة للمستشفيات الحكومية، حيث حصلت نصف هذه المؤسسات على مبالغ دعم، وحُرم النصف الآخر، ومنها "مستشفى ​سبلين​ الحكومي"، وهي الّتي تصنّفها ​وزارة الصحة العامة​ نموذجًا ناجحًا".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا نثق بوزير الصحة وبالمعايير الّتي يعتمدها في مجمل أدائه".