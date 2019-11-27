تمنّى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، "إعادة النظر بقرار توزيع مساهمات الدولة للمستشفيات الحكومية، حيث حصلت نصف هذه المؤسسات على مبالغ دعم، وحُرم النصف الآخر، ومنها "مستشفى سبلين الحكومي"، وهي الّتي تصنّفها وزارة الصحة العامة نموذجًا ناجحًا".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا نثق بوزير الصحة وبالمعايير الّتي يعتمدها في مجمل أدائه".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: أتمنى إعادة النظر بقرار توزيع مساهمات الدولة للمستشفيات الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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