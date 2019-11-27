اسماء السيد - واشنطن: أعلنت وزارة الخارجيّة الأميركيّة في بيان أنّ واشنطن نصحت الثلاثاء المواطنين الأميركيّين بعدم السفر إلى بوركينا فاسو التي تشهد منذ عام 2015 اعتداءات جهاديّة متكرّرة.
ووفقًا للخارجيّة الأميركيّة فإنّ بوركينا فاسو تعتبر حاليًا عند أعلى مستوى من التّهديد بالنسبة إلى المسافرين "بسبب الإرهاب والجريمة وعمليّات الخطف".
سُجّلت الكثير من عمليّات احتجاز الرهائن خلال السنوات الأخيرة في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا. وتشهد بوركينا فاسو منذ خمس سنوات أعمال عنف تُنسب إلى حركات جهادية، بعضها على ارتباط بتنظيم القاعدة، وبعضها الآخر بايع تنظيم الدولة الإسلامية.
وأسفرت الاعتداءات الجهادية المتزايدة والدامية منذ مطلع 2015، ولا سيما في شمال البلاد وشرقها، عن سقوط نحو 700 قتيل، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس، وعن نزوح نحو 500 ألف شخص، وفق تعداد للأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تنصح رعاياها بعدم السفر الى بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.