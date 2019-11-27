ناميبيا تنتخب رئيسا وبرلمانا جديدين

محمد اسماعيل - القاهرة - ويندهوك - (د ب أ):

بدأ الناخبون في ناميبيا اليوم الأربعاء الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس وبرلمان، في انتخابات خيمت عليها فضائح فساد وأزمة اقتصادية.

ومن المتوقع أن تكون الانتخابات اختبارا صعبا للرئيس الحالي، هاكه كينكوب، الذي يسعى إلى الفوز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات ويتنافس مع تسعة مرشحين آخرين.

وهيمنت على ولاية كينكوب الأولى عدة فضائح فساد، وكذلك ارتفاع معدلات البطالة والفقر فضلا عن تعثر قطاعي الصحة والتعليم.

ويعتقد محللون سياسيون أنه من غير المرجح أن يضمن كينكوب فوزا ساحقا مرة أخرى، حيث فاز بـ 87% من الأصوات في عام 2014.

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ومع ذلك، يثق كينكوب في تحقيق الفوز.

وقال خلال تجمع انتخابي مؤخرا: "هذا هو بلدي وحزبي. تعتقدون أنكم يمكنكم أن تأتون وتقومون بإقصائي .. من أنتم؟".

ومن المقرر أن تنتخب البلاد أيضا 96 عضوا برلمانيا.

ويتوقع أن يتم إعلان النتائج في غضون أيام من انتهاء التصويت. ويحتاج المرشح الرئاسي الفوز بـ 50% على الأقل من الأصوات للفوز من الجولة الأولى ، وإلا يتم اللجوء لجولة إعادة.