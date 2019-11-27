"رحاب" تطلب إثبات نسب طفلتها: "جوزي رفض يسجلها عشان عنيها مش خضرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقامت "رحاب. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها إثبات نسب مولودتها، مبررة طلبها "جوزي رفض يسجل بنتي ويستخرج لها شهادة ميلاد عشان عنيها مش خضرا".

تروي "رحاب " 30 سنة، موظفة : تزوجت منذ عام ونصف من "محمد. ن" 34 سنة، محاسب، ورزقنا الله بطفلة منذ عدة أشهر، وكان زوجي يرغب أن تكون عين طفلتي خضراء مثله وبقية أفراد أهله.

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تابعت الزوجة: يوم ولادة طفلتي حمل زوجي المولودة، ونظر في وجهها ورأى عيناها فوجدها سوداء فتركها بسرعة شديدة وقال "أنا مش عايزها"، فاعتقدت أنه يمزح معنا، لكني فوجئت برفضه تسجيلها واستخراج شهادة ميلاد لها، وتركنا أنا وطفلتي لدى أسرتي.

استكملت رحاب: ذهبت إلى الأحوال المدنية كي أسجل طفلتي ومعي قسيمة الزواج وإخطار الولادة، ولكنهم رفضوا تسجيل طفلتي، قائلين "لازم الأب يحضر أو شخص من أسرته من الدرجة الأولى"، فذهبت إلى والد زوجي وطلبت منه أن يسجل حفيدته لكنه رفض وقال "إبني هيزعل مني".

أضافت الزوجة: حاولت كثيرًا مع زوجي كي يسجل طفلتنا، وقلت له الطفلة ليس لها ذنب أن تُدمر حياتها بسبب أن عينها ليست خضراء، فكان رد فعله أنه قام بتطليقي وعندما ذهبت إلى منزلي لكي أحصل على أشيائي فوجئت بقيامه ببيع شقة الزوجية، لذا أقمت دعوى إثبات نسب حملت رقم 791 لسنة 2019، ولاتزال الدعوى منظورة.