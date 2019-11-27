الطائرات تشارك فى إطفاء حريق ضخم بكاليفورنيا

شارك المئات من رجال الإطفاء فى كاليفورنيا، الثلاثاء، فى إطفاء حريق جديد هدد آلاف الأشخاص بالقرب من سانتا باربرا، على بعد أكثر من مئة كيلومتر من لوس أنجليس، وفقا لما نشرته قناة فرانس 24 على موقعها الإلكترونى.
واندلع حريق كايف فاير بعد ظهر الإثنين فى غابةلوس بادريس الوطنية، وامتد صباح الثلاثاء على مساحة 1537 هكتارًا، مشكلاً بذلك تهديدًا لمدينة سانتا باربرا السياحية القريبة.
وتمّ نشر نحو 600 رجل إطفاء مدعومين بمروحيات، فى وقت صدرت أوامر بإخلاء 2400 منزل وإجلاء نحو 5500 شخص.
وقال جيمى هاريس، مسؤول فريق خدمة الإطفاء فى غابة لوس بادريس، إن حريق كايف فاير يندلع وسط ظروف عمل هى بين الأصعب فى العالم.
وأضاف أن الحريق لم يتم احتواؤه بعد ولم يعرف سببه، وقد أججته رياح هبت من ناحية المحيط.
والأمطار التى من المتوقع هطولها قريبًا قد تساعد رجال الإطفاء فى مهمتهم، غير أنها قد تتسبب أيضًا فى حدوث فيضانات مفاجئة.
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