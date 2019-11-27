واشنطن تنصح رعاياها بعدم السفر إلى بوركينا فاسو

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أنّ واشنطن نصحت، الثلاثاء المواطنين الأميركيّين بعدم السفر إلى بوركينا فاسو التي تشهد منذ عام 2015 اعتداءات إرهابية متكررة.

ووفقاً للخارجية الأميركية فإن بوركينا فاسو تثعتبر حالياً عند أعلى مستوى من التّهديد بالنسبة إلى المسافرين "بسبب الإرهاب والجريمة وعمليات الخطف".

وسُجلت الكثير من عمليّات احتجاز الرهائن خلال السنوات الأخيرة في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا.

وتشهد بوركينا فاسو منذ خمس سنوات أعمال عنف تُنسب إلى حركات إرهابية.

وأسفرت الاعتداءات الإرهابية المتزايدة والدامية منذ مطلع 2015 ولا سيما في شمال البلاد وشرقها، عن سقوط نحو 700 قتيل بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس وعن نزوح نحو 500 ألف شخص وفق تعداد للأمم المتحدة.