شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل متظاهر وسط احتجاجات عنيفة في كولومبيا والان نبدء بالتفاصيل

اندلعت احتجاجات عنيفة في كولومبيا الثلاثاء قبيل مسيرات في عموم البلاد تمت الدعوة إليها للمرة الثانية في غضون أسبوع.

وتظاهر آلاف الأشخاص في بوجوتا ومدن أخرى ضد إصلاحات اقتصادية ومقتل المتظاهر الشاب "ديلان كروز" الذي أطلقت الشرطة النار عليه في رأسه أثناء اشتباكات اندلعت يوم السبت.

وأصبح كروز رمزا للتظاهرات التي تتواصل في يومها السادس ، بعد انتشار مقطع فيديو يعرض مشهد سقوطه على الأرض بعد لحظة من سماع دوي إطلاق نار، وهتف المتظاهرون باسمه أثناء وجوده بالعناية المركزة ونظمت مسيرات احتجاج من أجله.