غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الأربعاء، غارتين على قطاع غزة، بعد ساعات من قصف موقع بعدة صواريخ، دون وقوع إصابات.

وقال مصدر أمني لـ"العين الإخبارية": إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا لحماس في المنطقة الغربية بين خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أن القصف جاء بالتزامن مع الاستعداد لأداء صلاة الفجر.



وذكر المصدر أن الطائرات الإسرائيلية شنت عقب ذلك غارة ثانية استهدفت أرضا زراعية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وبعد منتصف الليل، أطلقت الطائرات الإسرائيلية سبعة صواريخ على موقع لحركة حماس غرب خانيونس، ما أدى لتدميره.



Advertisements

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه أغار على أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة.



وزعم جيش الاحتلال أن الغارات جاءت ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق الليلة الماضية.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن فلسطينيين أطلقوا قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة على بلدة سديروت، وأن منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ اعترضت إحداهما.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: "إذا اعتقد أحد في قطاع غزة أنه يستطيع أن يعتدي علينا بعد عملية "الحزام الأسود" فهو يرتكب خطأ فادحا، سنرد بحزم على أي اعتداء علينا".

ويشير نتنياهو بذلك إلى الهجمات الواسعة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة قبل نحو أسبوعين، وأدت إلى استشهاد 35 فلسطينيا وإصابة 111 آخرين.