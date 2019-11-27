بوليفيا تعين أول سفير لها في واشنطن منذ 11 عاما

عيّنت الحكومة البوليفية المؤقتة سفيرا لها في الولايات المتحدة، بعد 11 عاما من الطرد المتبادل لممثلي البلدين وسط أزمة دبلوماسية كبيرة بينهما.

وأعلنت وزيرة الخارجية البوليفية كارن لونجاريك أن بلادها عينت السفير الجديد لدى حكومة الولايات المتحدة والتر أوسكار سيرات كويلار.

وأضافت الوزيرة عبر تغريدة على موقع "تويتر" أن هذه التسمية ينبغي أن تتم الآن الموافقة عليها في البرلمان البوليفي حيث يُشكل النواب المنتمون إلى حزب الرئيس السابق إيفو موراليس الأغلبية.



Advertisements

وكان موراليس قد تولى الرئاسة على مدى 14 عاما قبل أن يستقيل في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وقد غادر البلاد إلى المكسيك التي منحته حق اللجوء، بعدما أطلقت انتخابات مثيرة للجدل احتجاجات في بوليفيا.

أعلنت النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ البوليفي جانين آنيز نفسها رئيسة انتقالية للبلاد، بعد يومين من إعلان الرئيس البوليفي إيفو موراليس، استقالته من منصبه.





وأسفرت الاحتجاجات الأخيرة في بوليفيا عن مقتل 32 شخصا خلال هذه الأزمة المتواصلة منذ نحو شهر، بينهم 17 شخصا قتلوا خلال مواجهات مع قوّات الأمن.

وعادت الحياة إلى طبيعتها في معظم المدن ببوليفيا، الثلاثاء، عقب إزالة حواجز الطرق بعد اتفاق سلام بين الأطراف المتصارعة عقب احتجاجات واشتباكات عنيفة على مدى شهر على خلفية انتخابات متنازع عليها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.