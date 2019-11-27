ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ألبانيا إلى 20 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب ألبانيا إلى 20 قتيلا فيما ما يزال البحث عن ناجين مستمرا.
وأصيب المئات وانهارت مبان بسبب الزلزال الذي بلغت قوته 6,4 درجات على مقياس ريختر، فيما حدد معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطى مركز الزلزال في البحر الأدرياتيكي على بعد 34 كيلومترا جنوب غرب تيرانا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.
وفي شوارع العاصمة تيرانا خرج السكان من منازلهم، ومست الأضرار خصوصا مدينة دوريس الساحلية السياحية وبلدة توماني شمال العاصمة حيث دمرت مبان بالكامل.
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