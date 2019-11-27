مسلح يطلق النار على شخصين في مدرسة بواشنطن و يقتل نفسه

أكد مكتب شرطة مقاطعة كلارك بولاية واشنطن، أن رجلا أطلق النار على شخصين في ساحة لانتظار السيارات بمدرسة ابتدائية بفانكوفر، ثم انطلق وأطلق النار على رأسه.

وأوضح الرقيب برنت واديل، إن ​إطلاق النار​ يعتبر ناتج عن عنف منزلي. ولكنه لم يؤكد العلاقة بين المشتبه به والضحية البالغة. وأضاف واديل، أنه تم إطلاق سراح المشتبه به من السجن قبل أيام قليلة من إطلاق النار، مؤكدا أن حالته والضحايا ما زالت مجهولة، لكن الثلاثة نقلوا إلى المستشفى.