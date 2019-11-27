الخارجية البوليفية عيّنت أول سفير لها بأميركا منذ 11 عاما

أعلنت وزيرة الخارجيّة البوليفيّة، كارن لونجاريك، أنّه "تمّ تعيين السفير الجديد لدى حكومة ​الولايات المتحدة الأميركية​ والتر أوسكار سيرات كويلار"، بعد أحد عشر عامًا من الطرد المتبادل لممثّلي البلدين، في خضمّ أزمة دبلوماسيّة خطيرة بينهما.

وهذه التسمية ينبغي أن تتمّ الآن الموافقة عليها في البرلمان البوليفي، حيث يُشكّل النوّاب المنتمون إلى حزب الرئيس السابق ​ايفو موراليس​ الأغلبيّة.

وكان موراليس قد تولّى الرئاسة على مدى 14 عامًا، قبل أن يستقيل في 10 تشرين الثاني الحالي، وقد غادر البلاد إلى ​المكسيك​ الّتي منحته حقّ اللجوء، بعدما أطلقت انتخابات مثيرة للجدل احتجاجات في ​بوليفيا​. وأعلنت نائبة رئيس البرلمان اليمينية جانين أنييز، نفسها رئيسة موقتة للبلاد.