قصف إسرائيلي على قطاع غزة عقب إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل

شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات جوية على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية جنوب ​قطاع غزة​، وذلك بعد عدة ساعات من إطلاق ثلاث ​قذائف صاروخية​ من القطاع تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة ​لقطاع غزة​. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن "طائرات ​اسرائيل​ استهدفت للمرة الثالثة موقع "عين جالوت" التابع للفصائل غرب مدينة ​خان يونس​ جنوب قطاع غزة". وفي وقت سابق أطلقت صافرات الإنذار في منطقة "غلاف غزة" عقب رصد إطلاق قذائف من القطاع، وأكد الناطق باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ في بيان له، "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة و​سديروت​ فالحديث عن رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث اعترضت ​القبة الحديدية​ ​قذيفة​ واحدة".

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