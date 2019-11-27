أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري "أنّه ينتظر ما ستؤول إليه الأمور، كذلك ينتظر تحديد موعد الاستشارات النيابية المُلزمة"، لافتًا إلى أنّ "من الطبيعي أن يُصار إلى تحديد موعد هذه الاستشارات، عندما تَبلغ الأمور تفاهمًا معيّنًا حول الشخصيّة الّتي سيتمّ تكليفها تشكيل الحكومة".
وأكّد بري، في تصريح صحافي، موقفه من الحكومة المقبلة، موضحًا أنّه "لا بدّ من حكومة "تكنو- سياسيّة"، وحكومة تكنوقراط "مش واردة". وعن الشخصيّة الّتس سيسمّيها لتأليف الحكومة، ركّز على أنّ "موقفنا في هذا الصدد نقوله في الاستشارات، وطبعًا ينبغي أن نرى ما هو برنامج العمل، وفي مطلق الحالات نحن مع حكومة "تكنو- سياسيّة"، لا فرق إن كانت نسبة السياسيّين فيها أكثر أو أقل من الاختصاصيّين؛ المهم أن تتشكّل الحكومة وتنطلق إلى إنقاذ البلد".
كانت هذه تفاصيل خبر بري: ننتظر تحديد موعد الاستشارات ولا بد من حكومة تكنو-سياسية لأن التكنوقراط "مش واردة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.