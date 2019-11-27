بري: ننتظر تحديد موعد الاستشارات ولا بد من حكومة تكنو-سياسية لأن التكنوقراط "مش واردة"

أعلن رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ "أنّه ينتظر ما ستؤول إليه الأمور، كذلك ينتظر تحديد موعد ​الاستشارات النيابية​ المُلزمة"، لافتًا إلى أنّ "من الطبيعي أن يُصار إلى تحديد موعد هذه الاستشارات، عندما تَبلغ الأمور تفاهمًا معيّنًا حول الشخصيّة الّتي سيتمّ تكليفها ​تشكيل الحكومة​".

وأكّد بري، في تصريح صحافي، موقفه من الحكومة المقبلة، موضحًا أنّه "لا بدّ من حكومة "تكنو- سياسيّة"، و​حكومة تكنوقراط​ "مش واردة". وعن الشخصيّة الّتس سيسمّيها لتأليف الحكومة، ركّز على أنّ "موقفنا في هذا الصدد نقوله في الاستشارات، وطبعًا ينبغي أن نرى ما هو برنامج العمل، وفي مطلق الحالات نحن مع حكومة "تكنو- سياسيّة"، لا فرق إن كانت نسبة السياسيّين فيها أكثر أو أقل من الاختصاصيّين؛ المهم أن تتشكّل الحكومة وتنطلق إلى إنقاذ البلد".