مصادر الجمهورية: بيان الحريري يستبطن رغبة بترشيح سيدة لرئاسة الحكومة وقد يتجه الخيار نحو ريا الحسن

لفتت مصادر سياسيّة، عبر صحيفة "الجمهورية"، تعليقًا على مضمون بيان رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ في الأمس، إلى أنّ "التمعّن في مضمون بيان الحريري يمكن أن تُشتمّ منه رائحة نسائيّة، بمعنى أنّه يستبطن رغبة في ترشيح سيدة ل​رئاسة الحكومة​".

وأوضحت "أنّنا لا نقول هنا إنّ الاختيار قد يتّجه نحو النائبة ​بهية الحريري​، بل ربما في اتجاه نسائي آخر، الأرجح أن تكون وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​ريا الحسن​".