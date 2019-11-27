لفتت مصادر سياسيّة، عبر صحيفة "الجمهورية"، تعليقًا على مضمون بيان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في الأمس، إلى أنّ "التمعّن في مضمون بيان الحريري يمكن أن تُشتمّ منه رائحة نسائيّة، بمعنى أنّه يستبطن رغبة في ترشيح سيدة لرئاسة الحكومة".
وأوضحت "أنّنا لا نقول هنا إنّ الاختيار قد يتّجه نحو النائبة بهية الحريري، بل ربما في اتجاه نسائي آخر، الأرجح أن تكون وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجمهورية: بيان الحريري يستبطن رغبة بترشيح سيدة لرئاسة الحكومة وقد يتجه الخيار نحو ريا الحسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.