رئيس هيئة قطاع البترول: يهمنا أن تعمل في لبنان شركات بتقنيات متطورة

أكّد رئيس هيئة ​قطاع البترول​ ​وليد نصر​، في حديث تلفزيوني، أن "في ​لبنان​ مياه عميقة ويهمنا أن تعمل في لبنان شركات بتقنيات متطورة وبإمكانها أن تحفر بعمق أكبر من 500 متر"، مشيرًا الى أنه "من الضروري أن تكون للشركات ملاءة مالية كبيرة تتخطى الـ10 مليار ​دولار​".

ولفت نصر الى أنه "يهمنا أن يكون للشركات خبرة كبيرة كي لا يحصل أي حادث في ​المياه​ العميقة"، موضحًا أن "في عام 2013 تقدمّت 52 شركة مشغلة وغير مشغلة وقدموا عروضًا جيدة للبلوكين 4 و 9".

ونوّه بأن "هناك استحقاقات مهمة في عملية استخراج النفط والغاز وقد وقعنا على اتفاقية عمليات الاستكشاف والانتاج مع شركة توتال ووافقت عليها وزارة الطاقة في شهر أيار من العام 2018".