ترامب: تحقيق المساءلة الذي يقوده الديمقراطيون سيساعدني على الفوز بالانتخابات

اعتبر الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، في حديث أمام أنصاره في ​فلوريدا​ أن تحقيق المساءلة الذي يقوده الديمقراطيون، سيساعده فقط على الفوز في ​انتخابات​ عام 2020.

وأعلنت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​، ​نانسي بيلوسي​، في وقت سابق، أن التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأميركي ستركز على سلوكه حيال ​أوكرانيا​، والادعاءات المتعلقة به.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن في 2 تشرين الأول الماضي، أن التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، هو انقلاب ومحاولة للاستيلاء على ​السلطة​.

وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله، أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.