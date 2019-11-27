مصادر الجمهورية: بورصة الحكومة لم ترسُ بعد على اسم محدد للتشكيل والكرة ما زالت بملعب الحريري

أوضحت مصادر معنيّة بالملف الحكومي، لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "البورصة الحكومية لم ترسُ بعد على اسم محدّد ل​تشكيل الحكومة​ الجديدة، والأمور ما زالت في حاجة إلى عمليّة إنضاج"، لافتةً إلى أنّ "لا تقدّم جديًّا حتّى الآن، وكلّ كلام عن أنّ الأمور أصبحت على وشك الحلحلة ليس واقعيًّا".

وركّزت على أنّه "يجب بالتالي انتظار بعض الوقت إلى حين تَبَلور صورة مخارج ما زالت غير متوافرة حتّى الآن، وأوّلها وأهمّها اسم الشخصيّة الّتي ستشكّل الحكومة الجديدة". وبيّنت أنّ "الكرة ما زالت في ملعب رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، والمطلوب أن يحسم موقفه بصراحة، وهذا لم يحصل حتّى الآن، علمًا أنّ ما صَدر عنه في الفترة الأخيرة وصولًا إلى بيانه أمس، لم يساهم في تضييق مساحة الخلاف، بل على العكس يساهم في توسيعها، وهو ما تبدّى في ما تمّ توزيعه مساء أمس بلسان مصادر قريبة منه، والّتي تسحب دعمها لبعض الأسماء المطروحة".