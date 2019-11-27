الشرق الاوسط: طبارة طُرح كواحد من أبرز المرشحين لتولّي رئاسة الحكومة

علمت "​الشرق الأوسط​" من مصادر سياسية أن اسم الوزير السابق ​بهيج طبارة​ طُرح كواحد من أبرز المرشحين لتولّي ​رئاسة الحكومة​ على أن تكون التشكيلة الوزارية مختلطة تجمع ما بين الاختصاصيين والسياسيين بعد أن سُحب من التداول اسم نائب بيروتي من الوجوه ​الجديدة​ حاول الفريق الوزاري التابع لباسيل تسويقه، لكن دون جدوى.

وأكدت المصادر نفسها أن طبارة أجرى مروحة واسعة من ​الاتصالات​ شملت الرؤساء الثلاثة وقيادة "​حزب الله​" ووزير الخارجية في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​، وأبدى موافقة مبدئية وإنما مشروطة لترؤس حكومة لمرحلة انتقالية تعمل على إنقاذ البلد من الانهيار الاقتصادي، وقالت إنه أعد لائحة تضمّنت أكثر من 30 اسما مرشحين للدخول في الحكومة وينتمون إلى القوى السياسية الرئيسة، إضافة إلى ​ممثلين​ لـ"​الحراك الشعبي​" لديهم القدرة والمواصفات لمحاكاته تلبية لمعظم المطالب التي طرحها.

وأوضحت أن طبارة لا يقف ضد تطعيم الوزارة بوجوه سياسية لكنه يفضّلها بأن تكون قليلة الدسم ومقبولة شعبياً ولا تشكل استفزازاً للشارع و​المجتمع الدولي​ في آن معاً. واصطدم بشروط مضادة من شأنها في حال موافقته عليها أن تؤدي إلى تقييده وتكبيل صلاحياته المنصوص عليها في ​الدستور اللبناني​، والتي تعطيه حرية اختيار الوزراء بالتشاور مع ​رئيس الجمهورية​ من دون أن يدير ظهره للقوى السياسية، شرط أن لا تقف حاجزاً يحول دون المجيء بحكومة منسجمة قادرة على أن تنقل البلد من مرحلة ما قبل 17 أكتوبر (تشرين الأول) إلى مرحلة ما بعدها في ضوء المفاعيل السياسية التي فرضها "الحراك الشعبي".