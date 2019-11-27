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باسيل عاد من بودابست حيث شارك في مؤتمر حول التصدي للإضطهاد الديني

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عاد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ من زيارة الى بودابست استغرقت ساعات عدة، حيث شارك في ​مؤتمر​ حول التصدي للاضطهاد الديني.

وأجرى باسيل سلسلة لقاءات مع المسؤولين ابرزها مع رئيسي النواب و​الحكومة​.

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