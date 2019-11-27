عاد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل من زيارة الى بودابست استغرقت ساعات عدة، حيث شارك في مؤتمر حول التصدي للاضطهاد الديني.
وأجرى باسيل سلسلة لقاءات مع المسؤولين ابرزها مع رئيسي النواب والحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل عاد من بودابست حيث شارك في مؤتمر حول التصدي للإضطهاد الديني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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