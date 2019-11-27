الفرزلي: كنت أتمنى أن يكون الحريري بتوافق تام مع القوى السياسية على الساحة

أكّد نائب رئيس ​مجلس النواب​ النائب ​ايلي الفرزلي​، في تصريح تلفزيوني، "أننا لم نبلغ بشيء بعد بالنسبة للاستشارات النيابية الملزمة بعد وكنت أتمنى أن يكون رئيس ​الحكومة​ المستقيل ​سعد الحريري​ بتوافق تام مع القوى السياسية على الساحة"، مشيرًا الى أنه "من المتوقع أن يحدث شيء ما نظرًا للأوضاع الراهنة".

ولفت الفرزلي الى أن "أي حديث عن حكومة مقبلة منفصلة عن مسائل الرؤية الاقتصادية فيه قلة معرفة ل​لبنان​"، مشددًا على أنه "لا بد من الحضور السياسي في هذه الحكومة مع أشخاص اختصاصيين وخبراء اقتصاديين".

وأوضح "أنني أعتقد أن الاسراع في التعاطي الخارجي مع الساحة اللبنانية وعملية الضغط على لبنان عبر الورقة النفطية في هذه الظروف غير مجدية".