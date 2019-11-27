معلومات الجمهورية: القادة الأمنيون أجمعوا باجتماع اليرزة على قراءة سلبية لمنحى التطورات

كشفت معلومات صحيفة "الجمهورية"، أنّ "القادة الأمنيّين الّذين شاركوا في اجتماع طارئ استضافة قائد ​الجيش اللبناني​ العماد جوزيف عون في ​اليرزة​ أمس، أجمعوا على قراءة سلبيّة لمنحى التطورات الّتي تشهدها البلاد، عقب الاعتداءات الّتي تعرّضت لها تجمّعات المنتفضين في ​وسط بيروت​ ومناطق حسّاسة مختلفة لها خصوصيّاتها".

وذكرت أنّ "القادة الأمنيّين أجمعوا على أهميّة توفير الظروف الأمنيّة الّتي تسمح بإجراء الإستشارات النيابية المُلزمة المرجّحة في اليومين المقبلين، بما يتيح حريّة التنقّل بلا مخاطر. واتّفقوا على توفير الأمن للمعتصمين في الساحات العامة وأمام بعض المؤسسات الرمزيّة الّتي يمكن أن تكون هدفًا مشروعًا لهم، للدلالة على أهميّة ​مكافحة الفساد​ وانتظام العمل في هذه المؤسسات وخصوصًا الخدماتيّة منها".