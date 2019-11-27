شكرا لقرائتكم خبر عن 39 شخصاً يلقون حتفهم في عاصمة الكونجو بسبب الفياضانات والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت أن الأمطار تسببت في حدوث انهيارات أرضية قرب جامعة كينشاسا.
وأوضح نائب حاكم إقليم كينشاسا نيرون مبونجو أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن جثث.
وتعد الفيضانات ظاهرة معتادة في كينشاسا التي يقطنها 12 مليون نسمة ولكن نادرا ما أدت الفيضانات إلى مقتل مثل هذا العدد الكبير.
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